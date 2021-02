Modica, pulizia straordinaria a cura del Comune al Parco archeologico di Cava Ispica

Il Parco archeologico di Cava Ispica, così come altri siti culturali della Sicilia, ha aperto al pubblico lunedì scorso in coincidenza con l'isola in "zona gialla". La lunga chiusura dovuta alle restrizioni delle misure anti Covid aveva reso poco accessibili i percorsi per i visitatori limitati, in questo periodo, per l'assenza di turisti. Il Comune di Modica, per evitare disagi e favorire la presenza di visitatori locali ha, per questo, incaricato una ditta locale per effettuare una pulizia straordinaria con la scerbatura di tutte le zone che conducono ai siti del parco archeologico. In attesa che possano cominciare i lavori, già finanziati, per una riqualificazione complessiva del Parco, uno dei più visitati dell'intera Sicilia.

NELLA FOTO, l'area del Gymnasium di Cava Ispica.