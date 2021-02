Italia dei Valori offre il simbolo ai transfughi del M5s

"Le interlocuzioni ci sono state sì, se c'è un progetto politico da costruire allora massima disponibilità. Se è per prestare il simbolo tanto per, allora non è il caso, non ci interessa". Lo afferma Ignazio Messina, segretario dell'Italia dei valori, parlando in un'intervista a Repubblica dei transfughi M5s. "Sono interlocuzioni varie, il punto non è chi, posso dire - aggiunge - che la storia di Idv e quella dei 5 Stelle hanno delle similitudini sul piano dei valori e anche dell'origine, quindi credo che ci siano dei buoni presupposti per ragionare. Aggiungo che vedo anche un buono spazio politico". Messina spiega che i presupposti del progetto sono "legalità e questione morale. Ma anche la solidarietà sociale. Viviamo tempi di grande crisi e bisogna essere propositivi". "La scelta di appoggiare Mario Draghi - sottolinea - è stata molto difficile da accettare per molti grillini, è evidente. Sull'autorevolezza di Draghi c'è poco da dire, ci mancherebbe. Però le espulsioni sono stata una soluzione molto forte, forse troppo".