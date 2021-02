Ragusa, la compagnia "Godot" aderisce alla campagna "Facciamo luce sul teatro"

"Facciamo luce sul teatro". Anche la Compagnia GoDoT di Ragusa aderisce all’iniziativa promossa da U.N.I.T.A. - Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, presieduta da Marco Bonini. Lunedì 22 febbraio, dalle ore 19.30 alle ore 21.30, dinnanzi la Maison Godot (via Carducci 273, Ragusa), i componenti della compagnia ragusana diretta da Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna “incontreranno” il pubblico, gli amanti del teatro e chiunque vorrà mostrare solidarietà al settore teatrale messo così a dura prova dalla pandemia.

Nel rispetto di tutte le regole anti-Covid, su un registro che la compagnia metterà a disposizione, si potrà lasciare il proprio messaggio di sostegno nei confronti degli attori ragusani e di tutti gli operatori del comparto teatrale d’Italia. Sarà un modo per accendere i riflettori sulla difficile realtà che il settore sta vivendo e sulle preoccupazioni in merito al destino che attende tutti i teatri italiani e i professionisti che vi lavorano.