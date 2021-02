Catania, arrestato dalla Polizia presunto spacciatore di droga

Spacciatore di cocaina di 46 anni è stato arrestato a Catania da agenti di polizia del commissariato Librino. L'uomo appartiene a un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono state sequestrate dosi di droga e 15 munizioni calibro 9 per 21. E' stato indagato anche per furto di energia elettrica perché la sua abitazione era allacciata abusivamente alla rete Enel. Un suo 'collaboratore' è stato indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l'operazione nella casa dell'arrestato si sono presentati dei 'clienti' che sono stati sanzionati per violazione della normativa anti Covid-19. A uno di loro è stata sequestrata l'auto perché priva di assicurazione. Un assuntore di droga di 54 anni è stato arrestato per avere violato, per comprare della cocaina, la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno in un paese della provincia di Catania a cui era sottoposto,