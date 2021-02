Avola, nuovo direttivo di Forza Italia per preparare gli appuntamenti elettorali

Forza Italia ad Avola, dopo quasi quattro anni di assenza dalla politica locale dovuta alla mancata presentazione della lista alle amministrative del 2017, si riorganizza e riparte con grandi prospettive. In provincia, l’ingresso nel partito di nuove componenti che ne attestano l’ulteriore crescita sul territorio, ha costituito nuovo impulso e rinnovato entusiasmo. In tal senso, con pieno mandato ricevuto dal responsabile provinciale Alicata, dalla deputazione nazionale e regionale Prestigiacomo e Ternullo, è stato costituito il nuovo direttivo locale per arrivare preparati con liste, candidati, istanze e progetti alle importanti scadenze elettorali: comunali, regionali, nazionali ed europee.

I componenti del nuovo direttivo di Forza Italia ad Avola sono: Giuseppe Alessandrini, Salvatore Bruni, Salvatore Buscemi, Michele Calvo, Fabio Cancemi, Antonietta Cassibba, Michele Dell’Albani, Salvatore Dell’Arte, Paolo Dugo, Paolo Fazzino, Paolo Ferlisi, Davide Mariano, Sandra Montoneri, Concetta Morale, Giuseppe Nastasi, Rita Pavano, Michele Scaglione, Chiara Tiralongo.

A giorni saranno nominati il commissario cittadino, il responsabile giovani, la responsabile “azzurro donna”, il responsabile senior e i responsabili dei vari dipartimenti.

NELLA FOTO, Fabio Cancemi, responsabile Forza Italia sud provincia di Siracusa.