Un'auto - una Peugeot 207 - è andata quasi completamente distrutta la notte scorsa a Scicli a causa di un incendio divampato in via Concezione, al quartiere San Giuseppe. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica che hanno evitato il propagarsi delle fiamme ad altre auto parcheggiate nella zona. I carabinieri indagano sulle cause del rogo; non è esclusa l'origine dolosa.