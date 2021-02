Covid, nel Ragusano 250 positivi: solo a Vittoria sono 105

Sono 250 le persone positive al Covid nel Ragusano in base all'ultimo report dell'Asp: 224 in isolamento domiciliare, 20 ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e 6 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo. I guariti sono 7.669 mentre i morti sono 198. I dati dei test Covid: 94.929 tamponi molecolari, 22.304 test sierologici, 189.526 test rapidi per un totale di 306.759. I guariti salgono a 7.669 mentre i morti sono 198. Questi i numeri dei positivi nei comuni iblei: 4 Acate, 4 Chiaramonte Gulfi, 17 Comiso, 0 Giarratana, 5 Ispica, 16 Modica, 0 Monterosso Almo, 8 Pozzallo, 58 Ragusa, 3 Santa Croce Camerina, 4 Scicli, 105 Vittoria.