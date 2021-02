Asp di Siracusa, al via le vaccinazioni anti Covid per gli "Over 80" in 4 ospedali

Ha preso il via questa mattina la vaccinazione anticovid agli ultra ottantenni nelle quattro postazioni protette predisposte dall’Asp di Siracusa negli ospedali di Siracusa, Avola, Augusta e Lentini con una organizzazione che ha visto in campo assieme alle Direzioni mediche dei quattro presidi e alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione medico, le associazioni di volontariato, come l’AVO nel capoluogo aretuseo, impegnate assieme al personale a curare l’accoglienza e l’accettazione.

Sono tre gli ambulatori vaccinali allestiti nell’ospedale del capoluogo, due all’ospedale di Lentini e uno rispettivamente negli ospedali di Augusta e Avola, tutti in ambienti con percorsi separati a piano terra dove, complessivamente, è prevista la somministrazione giornaliera di 280 dosi di vaccino fino ad esaurimento dei prenotati che ad oggi sono circa 7 mila che si aggiunge a quella delle altre categorie in corsi di vaccinazione.

Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra si è congratulato con tutto il personale coinvolto per l’organizzazione messa in campo che tiene conto della fragilità della categoria e quindi della necessità di fornire percorsi con sicurezza e protezione, assistenza ed una adeguata accoglienza. “Ringrazio per la loro professionalità e umanità tutti i nostri operatori impegnati nelle vaccinazioni – dichiara il direttore generale -. Dopo il personale sanitario e delle altre categorie previste nel rispetto del piano delle priorità– dichiara il direttore generale - abbiamo iniziato a mettere in sicurezza tutta la fascia più debole della popolazione e quella maggiormente a rischio. Un importante passo avanti con l’auspicio che si arrivi al più presto a vaccinare l’intera popolazione”.