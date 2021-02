Covid, sette casi sospetti di variante nel Ragusano: accertamenti in corso

Sette casi sospetti di variante Covid nel Ragusano: sono state scoperte all'inizio della settimana. I sospetti con la variante sarebbero, comunque, asintomatici. Si sta verificando il grafico Rna diverso da quello riscontrato fino ad ora. I tamponi sospetti sono stati inviati all'Università di Catania per le necessarie verifiche. I risultati non sono stati ancora comunicati all'Asp di Ragusa i cui vertici, comunque, non vogliono generare allarmi prima dei risultati dei tamponi. In ogni caso, in attesa dell'esito dei controlli a Catania, si sta cercando di tracciare i contatti dei contagiati dalla sospetta variante.