"Prigioniero" in una nave in Cina: è tornato a casa il pozzallese Luca Porcelli

Luca Porcelli, il pozzallese “prigionero” da mesi a bordo su una nave in Cina, è tornato a casa. Questa mattina ha incontrato il sindaco Roberto Ammatuna a Palazzo di Città. Arrivato ieri sera, intorno alle ore 23, all’aeroporto di Catania dopo aver fatto scalo a Roma, ha potuto finalmente abbracciare i suoi familiari. Non appena arrivato nella capitale il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, si è messo in contatto con lui per essere aggiornato degli ultimi dettagli.