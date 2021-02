Franco Ruta, “re del cioccolato di Modica”: non solo il ricordo a 5 anni dalla scomparsa

Sono trascorsi cinque anni da quella notte del 21 febbraio 2016 che strappò - alla vita, alla sua famiglia e alla città di Modica – Franco Ruta, imprenditore illuminato, uomo di cultura, incontrastato “re del cioccolato di Modica”. Mai definizione fu più appropriata. Perchè Franco Ruta aprì le porte del successo alla “barretta” di quel cioccolato oggi apprezzato in tutto il mondo grazie alla lungimiranza di un vero e proprio messaggero del gusto diventato storia, cultura, promozione della città e del territorio, opportunità di lavoro per decine di artigiani modicani. E molti di loro si sono formati nel tempio laico di quel vicolo difronte al duomo di San Pietro dove si celebrano, ancora oggi, le dolci e profumate liturgie del cioccolato dell’Antica Dolceria Bonajuto, nata, proprio in quel vicolo, nel 1880.

Lì, prima che un infarto lo portasse via verso altri mondi dove il suo cioccolato non era ancora conosciuto, “vegliava” Franco Ruta, signorile custode – come scrive Fabio Picchi, creatore del Cibrèo, punto di riferimento per la cucina di tradizione toscana - di una “poetica fabbrica di cioccolato che sforna antichi e unici regali di cioccolata granulosa e piccante”.

Il quinto anniversario della morte di Franco Ruta coincide, nella città che lui amò e per la quale ha fatto tanto, con un acceso dibattito riguardante il Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica Igp. Gli stessi artigiani che ne fanno parte hanno sollevato perplessità sulla utilità dell’Indicazione Geografica Protetta per quei piccoli imprenditori che si trovano a competere – in termini di costi e benefici - con chi ha scelto la strada della produzione a livello industriale da destinare alla Grande distribuzione organizzata. Da qui la decisione, di alcuni cioccolatieri modicani, di lasciare il Consorzio di tutela, mentre altri “stanno alla finestra” in attesa di chiarimenti e di qualche novità che tuteli la caratteristica artigianale del cioccolato di Modica.

Ed era stato proprio Franco Ruta a farsi promotore di un Consorzio di tutela che avesse questo obiettivo. Le premesse furono disattese e da qui la decisione della Dolceria Bonajuto di non farne parte. Decisione ovviamente rispettata anche dal figlio di Franco, Pierpaolo, che rappresenta la sesta generazione familiare alla guida della Dolceria.

Gli sviluppi del dibattito ci diranno se “il re del cioccolato di Modica” era stato, ancora una volta, lungimirante.

E c’è un’altra coincidenza con questo quinto anniversario: la imminente riapertura del museo etnografico Serafino Amabile Guastella, ospitato al Palazzo dei Mercedari, attiguo alla Basilica Santuario Madonna delle Grazie di Modica. Fu inaugurato il 3 giugno del 1978 e Franco Ruta fu uno dei fondatori dell’Associazione che diede vita a questo luogo di cultura e di tradizioni dove furono ricostruite le botteghe artigiane dei mestieri iblei che raccontano la storia di un territorio ricco di testimonianze da consegnare alla memoria e da affidare alle generazioni future. E in questo museo c’è anche la bottega del dolciere, donata proprio da Franco Ruta, e che sarebbe giusto intitolargli. Un piccolo gesto, ma doveroso. Come quello riguardante l’intitolazione al “re del cioccolato di Modica” del vicolo dove si trova la Dolceria Bonajuto. Sarebbero due segnali, semplici ma importanti, per dire, ancora una volta, “Grazie” ad un uomo che ha amato la sua città per la quale ha saputo operare in silenzio, signorile ambasciatore nel mondo di messaggi intrisi di dolcezza e di raffinata cultura.