Di Rosolini: sindaco ostaggio del Pd che accusa anche la residuale maggioranza

"E' un Pd con la puzza sotto il naso, che accusa anche gli stessi alleati di incapacità per non essere riusciti neppure a fare la gara d'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e di avere portato a termine il Piano regolatore. Siamo di fronte a una residuale maggioranza che tiene con il cappio al collo il sindaco di Rosolini. Tutto questo è un grave danno per la città".

A parlare è Tino Di Rosolini, leader del Centro destra all'opposizione, tra i sette che non ha ancora firmato la mozione di sfiducia al primo cittadino, Pippo Incatasciato e che invita i quattro consiglieri rimasti vicini al primo cittadino di convincerlo a fare un passo indietro. "Con un Pd ambiguo che scarica sugli altri le colpe dell'Ecologia e del Prg, non ci può essere futuro per questa città. Un sindaco deve essere libero di amministrare e non essere vittima del ricatto. I Dem hanno dimostrato di avere tradito. Avevano fatto un patto di ferro con Forza Italia, ovvero di entrare insieme in. giunta o di uscire firmando la sfiducia. Allo stato restano fuori, ma non staccano la spina". Di Rosolini non nasconde il rammarico di avere offerto a Pippo Incatasciato la possibilità di uscire dall'impasse con la proposta formulata dal consigliere Giovanni Spadola, di formare un 'governo di salute pubblica' con la premessa di pari dignità per tutti ed ha proposto le dimissioni della giunta ed anche quelle del presidente del Consiglio comunale. L'elezione di Piergiorgio Gerratana - ricorda Di Rosolini - è il frutto di un accordo di quella maggioranza che portò al successo Pippo Incatasciato. Ritenere che l'azzeramento della giunta fosse bastevole è stato un errore, anche perchè il presidente dell'Aula non ha mai incassato un voto plebiscitario. Pari dignità significa anche questo, ma il Pd, pur rimanendo in una residuale maggioranza, non ha voluto posare l'obolo. E Rosolini resta ostaggio di certa politica".