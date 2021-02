Augusta, fermato in viale America con una pistola a salve: denunciato

La scorsa notte agenti del Commissariato di Augusta hanno denunciato G.M., 22 anni, augustano, per porto abusivo di un’arma a salve ed oggetti atti ad offendere e guida senza patente.

Il giovane alla guida di un’autovettura Volkswagen Golf, alla vista della pattuglia della Polizia di Stato che stava operando un posto di controllo, cercava di eludere gli agenti ma veniva immediatamente bloccato in viale America e, sin da subito, mal celava un certo nervosismo.

L’occhio attento degli operatori della Polizia permetteva agli stessi di scorgere, sin da subito, nell’abitacolo dell’autovettura, una pistola a salve di piccole dimensioni, priva di tappo rosso. Dopo un’accurata perquisizione, gli agenti rinvenivano addosso al giovane tre proiettili a salve calibro 8. Inoltre, all’interno dell’autovettura venivano rinvenuti, ed anch’essi sequestrati, una cesoia di grosse dimensioni ed un coltello da cucina.

Infine, reiterando la guida senza patente, il giovane è stato denunciato anche per tale reato ed il veicolo è stato sequestrato.