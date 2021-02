I cinque migranti dispersi nel mare di Lampedusa: riprese le ricerche

Sono riprese all'alba le ricerche dei dispersi del naufragio avvenuto nella notte fra venerdi' e sabato a 15 miglia a sud da Lampedusa. Nelle operazioni sono impegnate le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza e un elicottero del secondo nucleo aereo Guardia costiera di Catania. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo 45 migranti e alcuni di loro hanno raccontato che in cinque mancherebbero all'appello. Per questo sono state avviate le operazioni di ricerca. Prosegue intanto il piano di alleggerimento dell'hotspot di contrada Imbriacola da parte della Prefettura di Agrigento. Nella serata di ieri 80 migranti sono stati caricati sul traghetto di linea per Porto Empedocle. In mattinata e' prevista la partenza di altre 150 persone, sempre con il traghetto di linea. Altre 700, infine, dovrebbero essere imbarcate sulle due navi quarantena 'Suprema' e 'Adriatica' ferme, a causa delle avverse condizioni del mare, davanti alle coste dell'isola.