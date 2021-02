Scoma (Iv): bene su emendamento ex Pip in Sicilia

"L'approvazione dell'emendamento nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera sulla stabilizzazione degli ex Pip della Regione Sicilia, segna un punto decisivo per il riconoscimento di uno status di tanti lavoratori dei quali oggi il tessuto organizzativo non potrebbe fare a meno". Lo afferma Francesco Scoma di Italia Viva, membro dell' ufficio di presidenza della Camera dei Deputati. "Dallo scorso Ottobre, insieme ai colleghi Faraone e Tamajo e alcune sigle sindacali - prosegue Scoma -, abbiamo lavorato per avviare l'iter più idoneo per sanare la posizione di tanti lavoratori dell'amministrazione regionale. Mi preme sottolineare l' impegno unanime di tutte le forze politiche che hanno lavorato per raggiungere lo scopo finale. Oggi nessun tentativo blando di accaparramenti di merito, ma solo la volontà unanime per arrivare alla meta e far approvare definitivamente il testo dall'Aula così da dare il via al tavolo tecnico tra regione Siciliana e parti sociali". "Siamo veramente felici - conclude - che tanti lavoratori e le loro famiglie vedano la luce in fondo al tunnel di una precarietà che dura da venti anni".