Il cane ucciso con una fucilata a Floridia: 39enne di Solarino denunciato

I carabinieri della Tenenza di Floridia hanno fatto piena luce sull'uccisione del cane Lucky, avvenuto venerdì mattina in un'area incolta della strada del circuito, una parallela di viale Vittorio Veneto. La proprietaria del cane che si trovava in zona, avrebbe visto il meticcio accasciarsi al suolo dopo un colpo di fucile esploso da distanza ravvicinata, secondo quanto riferito dai carabinieri. Chi ha fatto fuoco contro Lucky, temendo di potere essere braccato e con gli animalisti di Floridia inferociti per la crudele 'esecuzione', si è presentato venerdì sera alla Tenenza assumendosi le sue responsabilità, ma senza dare una spiegazione plausibile al gesto. L'esecutore, P.C., 39 anni, di Solarino, è stato rilasciato, ma d eve rispondere del reato 544 bis del codice penale, ovvero uccisione di animale ed è stato denunciato in stato di libertà.

Probabile che nell'eventuale processo l'Ente protezione animali si costituisca parte civile contro l'indagato.