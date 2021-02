Drammatico impatto nel Salento, dove una donna di 70 anni, Eugenia Galignano, ha perso la vita in un incidente verificatosi tra Copertino e Carmiano (Le). La donna, originaria di Leverano e residente a Salice, viaggiava alla guida della sua Twingo che per cause che accerteranno i carabinieri si è scontrata con una Matiz. Inutili i soccorsi. Si tratta del terzo decesso su strada in pochi giorni in provincia di Lecce.