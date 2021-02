Il monterossano che "illuminò l'Australia": è scomparso il commendatore Paolo Mirabella

E' morto a Melbourne il commendatore Paolo Mirabella, il monterossano che illuminò l’Australia. Aveva 85 anni, grande manager dell’industria elettronica in Australia , commendatore e cavaliere al merito della Repubblica Italiana. In Australia, insieme alla moglie ed ai figli, era arrivato in Australia nel 1951 da Monterosso Almo e riuscì a costruire un impero dell’industria elettronica nota in tutto il mondo. Nel 1986 fu nominato di Cavaliere al merito della Repubblica italiana e nel 2002 era stato nominato presidente della Camera di Commercio di Melbourne .

Il sindaco di Monterosso almao, Salvatore Pagano, ha proclamato il lutto cittadino per mercoledì prossimo 24 febbraio . Alle 16 nella chiesa di San Giovanni Battista sarà celebrata una messa di suffragio in memoria del commendatore Paolo Mirabella.