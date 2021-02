Assembramento a Marzamemi, aggredisce carabinieri: arrestato

Nella serata di ieri, nel corso di predisposti servizi di controllo anti covid, espletati in forma congiunta dalla Polizia di Stato e dai Militari dell’Arma dei Carabinieri, nei pressi della Balata di Marzamemi dove è numerosa la presenza di giovani e il pericolo di assembramenti, i Poliziotti e i Carabinieri hanno arrestato Corrado Francesco Civello, 26 anni, già noto alle forze di polizia, per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nel corso di un controllo sull’uso della mascherina Corrado Civello mostrando, sin da subito, insofferenza nei confronti degli operatori delle forze dell’ordine li aggrediva con calci e pugni.

Il giovane, non senza sforzo, veniva bloccato e accusato, oltre che per i reati di cui sopra, anche di essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e per ubriachezza molesta oltre che sanzionato per l’inosservanza della normativa anti covid.

Dopo le incombenze di rito Civello è stato posto agli arresti domiciliari.