Controlli anti covid ad Augusta, giravano di notte: 14 sanzionati

I Carabinieri della Compagnia di Augusta, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione di reati ed al rispetto delle misure di contenimento della pandemia previste dai DPCM sull’intero territorio ricadente nella giurisdizione di competenza, nel corso della settimana appena trascorsa hanno eseguito molteplici servizi con lo scopo di vigilare le zone più sensibili della giurisdizione sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica e con numerose ispezioni e posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane, dando altresì impulso all’azione di prevenzione e al contrasto ai comportamenti potenzialmente di maggiore pericolo.

Durante i servizi predisposti per fare rispettare le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19 relative all’attuale classificazione di zona gialla della Regione, sono state controllate circa 200 attività commerciali e 733 soggetti, di cui 14 sono stati sanzionati poiché non rispettavano il divieto di circolazione tra le ore 22:00 e le ore 05:00 senza giustificato motivo ovvero perché non portavano con sé i previsti dispositivi di protezione individuale. L’importo complessivo delle sanzioni è di oltre 5.000 euro.

Le violazioni al C.d.S. contestate raggiungono un importo di circa 12.500,00 euro, sono stati ritirati 9 documenti di circolazione e sottratti complessivamente circa 130 punti dalle patenti di guida.

Nel corso dei controlli sono stati altresì segnalati in via amministrativa 4 assuntori di sostanze stupefacenti, poiché all’atto del controllo sono stati sorpresi in possesso di circa alcune dosi di cocaina, marijuana, ed hashish detenute per uso personale, che sono state sequestrate.