Un proiettile calibro 38 è stato trovato sulla scrivania del dirigente della compagnia di navigazione, Grimaldi, Alessandro Bisanti. Il ritrovamento è avvenuto nella sede della società marittima in via Emerico Amari a Palermo. Le indagini sulla sono condotte dalla polizia di Stato. Gli agenti hanno ascoltato il dirigente che ha detto di non avere mai ricevuto minacce.