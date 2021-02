Poste di via Piave a Siracusa, "serviti tutti i clienti anche senza prenotazioni"

In riferimento all’articolo dal titolo “Tensione alle Poste di Siracusa per le file: entrano solo i prenotati online” (19/2/2021), Poste Italiane informa che tutti i clienti presenti presso l’ufficio postale di via Piave a Siracusa, dotati o meno di prenotazione del turno online, sono stati regolarmente serviti dal personale a sportello.

Il servizio di prenotazione del ticket digitale è un sistema a disposizione di tutti i cittadini utile a ottimizzare la gestione dei flussi di clientela in ufficio postale. Il servizio è di particolare rilevanza nell’attuale fase di emergenza sanitaria e un valido supporto al rispetto delle disposizioni anti assembramento a tutela della salute di clienti e personale.

L’Azienda ricorda che è possibile prenotare “a distanza” il proprio turno allo sportello in diversi modi: sul sito poste.it, dall’app Ufficio Postale o attraverso WhatsApp registrando sul proprio smartphone il numero 371.5003715. L’intervento conferma la vicinanza di Poste Italiane a tutti i cittadini e l’attenzione alle loro esigenze ed è tra gli esempi del suo impegno costante a implementare i servizi digitali.

Si ricorda l’invito a rivolgersi agli uffici postali per le sole operazioni necessarie e indifferibili, utilizzando i canali informatici e gli ATM Postamat, tra i quali lo sportello automatico di via Piave, per tutti i servizi disponibili. Presso gli sportelli automatici è infatti possibile effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, ricariche telefoniche e di carte Postepay, ma anche operazioni informative quali estratto conto, saldo e lista de movimenti. I nuovi ATM Postamat possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.