Coronavirus, 9.630 nuovi positivi e 274 morti: l'indice al 5,6%

Sono 9.630 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 22 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 274 morti che portano il totale a 95.992 dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 170.672 tamponi, l'indice di positività è al 5,6%.

Salgono a 328 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid. La Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, aggiorna il suo 'elenco caduti' a causa del Coronavirus ricordando Marco Morale, pneumologo ospedaliero e Giancarlo Cipriani, ex primario di rianimazione in pensione.