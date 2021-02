Pallavolo, B1 femminile: successo della Pvt Modica sul parquet di Santa Teresa Riva

Arriva alla quinta di andata del campionato di pallavolo di B1 la prima vittoria per le ragazze di Coach Quarta. Le biancorosse della Pvt Modica, in casa dell’Amando Volley di coach Jimenez, sono entrate in campo decise e molto concentrate sull’obiettivo: senza mostrare segni di cedimento, questa volta sono riuscite a gestire le avversarie, sia tatticamente che dal punto di vista emotivo, fino al fischio finale che ha visto Fabiola Ferro e le sue trionfare a punteggio pieno. Tre punti che sanno di ripartenza. Un 3 a 0 che ricarica le energie non solo alle atlete e allo staff, ma anche a tutta la dirigenza e alla tifoseria modicana, ripristinando l’entusiasmo e la voglia di riscattare quei punti persi nelle prime quattro giornate.

Tante le toccate a muro, ottime le ricezioni e vincenti gli attacchi di Giardi, Ferro e Gridelli. E poi le difese, alcune davvero spettacolari, di Elena Ferrantello. Decisivo in alcuni passaggi anche l'ingresso del secondo libero Asero. Gioco fluido e poco scontato grazie alla regia in crescendo di Sofia Turlà, che realizza anche 7 punti. Buona la prestazione dell’opposto Liguori, con 10 punti al tabellino e della giovanissima centrale Asia Leandri che realizza senza paura.

“La partita contro Santa Teresa di Riva rappresentava per noi un test importante per monitorare il lavoro incessante delle ultime due settimane e mezzo.” sono le affermazioni post partita di Enrico Quarta.

“Confesso che mi aspettavo la vittoria, ma sono stupito di quello che queste atlete, in pochissimo tempo, sono riuscite a mettere in pratica, il che mi rende orgoglioso del loro impegno. Scontato, ma non banale, dire che la nostra bravura deve essere ancora quella di lavorare con grande umiltà, professionalità e costanza. In un clima rigoroso, ma non limitante, in cui ogni atleta possa coltivare il suo talento e la sua creatività. Sono convinto che aumenteremo così le nostre probabilità di vittoria della singola gara.”