Pallacanestro, in serie B la Virtus Ragusa vince e convince: battuto il Green Basket Palermo

Nella dodicesima giornata del campionato nazionale di serie B la Virtus Kleb Ragusa conquista due punti importantissimi per la classifica e per l’umore imponendosi tra le mura amiche del Pala Padua sul Green Basket Palermo. Partita condotta sempre dagli iblei in tutte le frazioni di gioco e contraddistinta dai 31 punti di Mattia Mastroianni che ha infuocato le plance con i suoi canestri.

Buon inizio di Palermo che arriva al Pala Padua con l’obiettivo di ribaltare la sconfitta subita all’andata. Caridi e Lombardi tingono di verde i primi centri della gara. Mastroianni scalda la mano dalla lunga distanza (3-6) e apre i giochi per i padroni di casa che imbastiscono buone azioni. Simon recupera e scarica per il capitano che in no-look serve Ianelli. È 5-6. Sempre il numero 24 biancoblu imbecca Mastroianni che centra la seconda tripla di giornata e manda per la prima volta avanti i suoi. Palermo pareggia i conti con Boffelli ai liberi (8-8 al 6’) ma è ancora Mastroianni, cecchino dall’arco, a spingere gli iblei.

Gli errori da una parte e dall’altra fermano il tabellone per diversi minuti, poi Boffelli muove il punteggio per Palermo che rimane attaccata e chiude sotto di 3 la prima frazione di gioco.

Ragusa prosegue la striscia positiva nel secondo quarto. Iurato e Sorrentino dalla lunga distanza allungano il gap. Martino prova a tenere in scia i palermitani ma è il capitano biancoblu a salire in cattedra. Inventa l’assist per Salafia che da sotto canestro non può sbagliare e nell’azione successiva spara da lontanissimo per il 26-14 al 15’.

Palermo reagisce all’insegna di Boffelli e Caridi che interrompono la prepotente avanzata dei padroni di casa ed accorciano (32-24). Mastroianni e Sorrentino tracciano ancora la strada della Virtus che tuttavia subisce un parziale di 5-0 che riporta a 8 la distanza tra le due squadre all’intervallo lungo.

Al ritorno dal riposo lungo i ritmi si fanno più serrati e i padroni di casa mettono il piede sull’acceleratore senza guardarsi mai indietro. I ragazzi di coach Bocchino stringono le maglie difensive e con i canestri di Chessari e Mastroianni riportano il gap a due cifre (46-32). Pronta la risposta palermitana per il -9 al 30’. L’inerzia della gara rimane in mano agli ospiti che accorciano ulteriormente (55-51). È il solito Mastroianni a spegnere gli entusiasmi di coach Mazzetti trovando tre bombe consecutive (saranno 31 i punti personali al termine della gara) che costringono la panchina palermitana a chiamare il time out sul 64-51. Nei minuti finali la Virtus Kleb controlla il vantaggio acquisito e blinda l’importante successo con il risultato finale di 74 a 57.

VIRTUS KLEB RAGUSA – GREEN BASKET PALERMO: 74 - 57

Parziali: 15-12; 38-30; 51-42

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 9, Dinatale ne, Idrissou 4, Ferlito ne, Simon, Sorrentino 13, Ianelli 2,

Canzonieri 2, Kitsing, Iurato 5, Salafia 8, Mastroianni 31

Coach Bocchino

GREEN BASKET PALERMO

Drigo 4, Boffelli 9, Guerra 3, Moltrasio ne, Bedetti 7, Lombardo 4, Ben Salem, Caridi 15,

Di Marco 2, Martino 7, Gentili 6

Coach Mazzetti

Arbitri: Chiarugi - Giustarini