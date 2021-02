Senza casa girava nudo per Catania, lo bloccano e lo portano in ospedale

Un senza tetto austriaco che girava nudo per le strade del centro storico di Catania seguito da un gruppo di cani che lui accudisce è stato bloccato dalla polizia. Agenti delle Volanti della Questura, per problemi di sicurezza, non sono intervenuti subito, ma lo hanno seguito e immobilizzato dopo che si era allontanato dal centro, vicino al Castello Ursino. Durante l'intervento dei poliziotti i cani hanno reagito e un agente ha rischiato di essere preso a morsi, ma poi sono fuggiti. L'uomo è stato condotto in ospedale, dove è stato sottoposto a una visita medica per accertare le sue condizioni.