Si ribalta il trattore, morto agricoltore 63enne a Santa Croce Camerina

Un agricoltore di 63 anni, Vito Gravina, è morto nel pomeriggio a Santa Croce Camerina (Ragusa) per il ribaltamento del trattore durante i lavori di mietitura. Cordoglio è stato espresso dal sindaco della città, Giovanni Barone.“La notizia della morte di una persona è un fatto sempre doloroso – commenta il sindaco di Santa Croce -, figuriamoci quando si tratta di una persona cara con cui hai percorso un lungo tratto di strada assieme. L’improvvisa dipartita di Vito Gravina, è una perdita grave per tutti, per gli amici, per la famiglia, per tutti quelli che gli hanno voluto bene. Conosco – preferisco usare il presente – Vito da sempre, da quando ci si frequentava da ragazzi. Alla moglie e ai familiari che ha perduto la sua guida il mio cordoglio e la mia vicinanza. Addio Vito".