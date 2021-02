La Lega di Floridia: "Progetto della Chiesa Madre? Spreco di 60 mila euro"

La Commissaria della Lega di Floridia, Nella Gerratana, contesta il progetto di ampliamento degli spazi davanti la chiesa Madre che non rispetta i "più basilari basilari principi di ripogettazione su beni vincolati. Ed inoltre è assai diverso da quello originario in quanto esso presenta delle notevoli dimensioni , circa 100 metri quadrati di estensione , di cui non se ne capisce la reale necessità . Nelle adiacenze del centro urbano - dice la Commissaria del Carroccio - ha già due enormi spazi ,Piazza Umbero e Piazza del Popolo, che fungono da luogo di socializzazione ed incontro della comunità. Non condividendone le dimensioni progettuali che non si sposano con le reali esigenze di uno spazio di sicurezza per i fedeli all’uscita della Chiesa, non ne condividiamo neanche la scelta progettuale della sua perimetrazione in quanto tale intervento creerebbe una sorta di imbuto con un angolo a 90 gradi per la viabilità proveniente sia da via Francesco Crispi che da Via Silvio Pellico che rallenterebbe enormemente lo scorrere dei veicoli, soprattutto in un asse viario di primaria importanza per Floridia. Sappiamo noi tutti Floridiani quanto importante sia questo spazio che rappresenta il cuore di Floridia e non possiamo permettere che esso, per scelte e valutazioni sbagliate venga deturpato irrimediabilmente da un intervento che oltre essere enormemente oneroso, si parla di oltre 60.000,00 , non rispecchia assolutamente un intervento adatto per le motivazione precedentemente espresse in un così delicato centro storico. Questa amministrazione dovrebbe ,a nostro avviso, prediligere progetti ed interventi volti a migliorare l’aspetto di decoro e di funzionalità del paese e non pensare solo a mettere fontane dappertutto e sperperare soldi inutilmente quando dovrebbe invece attenzionare problemi seri quali il rifacimento di buona parte dell’asfalto stradale, gli interventi nelle strutture scolastiche fatiscienti, etc".......