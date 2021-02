Covid, Biden: " Bilancio straziante quello di 500 mila morti"

Un bilancio "straziante" quello dei 500 mila morti per il coronavirus negli Stati Uniti. Joe Biden ha voluto ricordare le vittime con un minuto di silenzio e candele accese alla Casa Bianca. "Come nazione non possiamo accettare questo crudele destino - ha dichiarato - mentre combattiamo, da molto tempo, contro questa pandemia, dobbiamo resistere rispetto al diventare assuefatti al dolore... e dobbiamo farlo onorando i morti ma allo stesso tempo occupandoci dei vivi, di coloro che sono stati lasciati indietro". Il bilancio americano delle vittime ha superato il mezzo milione proprio ieri, quasi ad un anno esatto dal primo caso di contagio nel paese. Nel mondo, oltre 2,5 milioni di persone sono state uccise dal virus. Nell'omaggio alle vittime, Biden era accompagna dalla moglie Jill e dalla vice presidente Kamala Harris con il marito Dough Emhoff. La banda dei marine ha suonato "Amazing Grace" mentre venivano accese le candele e si sentiva solo il rumore delle bandiere che sventolavano, a mezz'asta, come ordinato dal presidente.

Quando lo scorso maggio le vittime americane arrivano a 100.000, Donald Trump sottolineo' il triste traguardo con un tweet. "Oggi chiedo a tutti gli americani di ricordare, ricordare coloro che abbiamo perso - e' stato l'appello di Biden - ma vi chiedo anche di agire, di rimanere vigili, di restare socialmente distanti, di mettere la mascherina. Fate il vaccino quando sara' il vostro turno. Dobbiamo finirla con la politica e la disinformazione che hanno diviso famiglie, comunita', il paese e che sono costata gia' troppe vite. Non sono repubblicani o democratici quelli che muoiono: sono americani. Dobbiamo combattere insieme, come un popolo, come Stati Uniti d'America. E' l'unico modo in cui possiamo battere il virus". La sfida e' la somministrazione dei vaccini, in parte interrotta dalla tempesta polare che ha tenuto sotto scacco mezza nazione. Andy Slavitt, senior advisor della task force sul Covid, ha assicurato che la campagna di immunizzazione riprendera' quota, come milioni di dosi iniettate questa settimana. "Continuiamo a vedere trend che si muovono nella giusta direzione ma i contagi, i ricoveri e la mortalita' restano alti", - avverte il direttore dei Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) Rochelle Walensky , e i 500 mila morti "sono una tragica sveglia sull'enormita' della pandemia".