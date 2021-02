Palazzo Tumino a Ragusa, il M5S: serve trasparenza sull’accordo tra Comune e privato

Un affare da oltre 50 milioni di euro. Niente male per un immobile che, a Ragusa, aspetta di conoscere il suo futuro ormai da trent’anni, una volta fallito l’acquisto, nel 1994, di una porzione dell’edificio da parte della Provincia regionale, guidata da Giovanni Mauro, per quattro miliardi di lire. D’altra parte, attorno a Palazzo Tumino – di questo stiamo parlando – hanno sempre ballato somme di denaro con diversi zeri e, nel corso degli anni, è passato di mano da una società all’altra, fino a quella che sembra essere l’ultima, la romana “Pilota srl” con sede anche a Ragusa in corso Vittorio Veneto. Collocato vicino alla stazione ferroviaria, insiste principalmente sulle direttrici di viale Tenente Lena e viale del Fante con una conformazione sinuosa e maestosa. Palazzo Tumino, però, non ha mai trovato un compratore.

L’attesa continua da diversi anni. Fino all’idea dell’amministrazione comunale guidata da Peppe Cassì: un progetto di partenariato pubblico-privato per realizzare, negli oltre 32.000 metri quadrati dell’immobile, la cittadella giudiziaria (20.427 metri quadrati), la sede del Comando provinciale della Guardia di finanza (8.470 metri quadri), uffici comunali (3.890 metri quadrati). Tutto, naturalmente, subordinato al reperimento di un acquirente. Nel bando relativo alla manifestazione di interesse si prevede una spesa di 15 milioni di euro per l’acquisto dell’immobile e di 9 milioni per l’adeguamento dei locali alle nuove destinazioni. Una volta chiuso l’accordo e completata la ristrutturazione, il Comune di Ragusa trasferisce il Tribunale, la Guardia di Finanza e alcuni suoi uffici nel Palazzo Tumino pagando al privato un canone di un milione e 400.000 euro l’anno per 32 anni. Facendo un pò di conti, il privato ha speso 24 milioni ma ne incasserà una cinquantina dal Comune che, come prevede la normativa, deve mettere a disposizione degli enti governativi (Giustizia e Finanza) i locali a proprie spese. Per addolcire la “pillola”, nel contratto di partenariato pubblico-privato viene inserita una permuta: il privato comprerà dal Comune, per circa 6 milioni di euro, il vecchio Palazzo di giustizia di via Natalelli per trasformarlo in hotel e sala congressi.

Le manifestazioni di interesse, però, non arrivano e il Comune è costretto a prorogare i bandi. Sembra che i privati potenzialmente interessati non gradiscano il “peso” dell’immobile di via Natalelli. Il Comune potrebbe modificare alcune parti del progetto che – come ha affermato il sindaco, Peppe Cassì - sono state ritenute un ostacolo.

L’operazione, dunque, si complica e le soluzioni prospettate non piacciono al Movimento 5 Stelle. Il capogruppo al Consiglio comunale, Sergio Firrincieli, torna ad occuparsi della vicenda, ed è l’unica voce critica che si leva da Palazzo dell’Aquila per chiedere trasparenza.

“L’ennesimo termine per la manifestazione di interesse relativa all’acquisizione di palazzo Tumino a Ragusa da parte di un privato è andato a vuoto. Abbiamo atteso, come opposizione e come cittadini, che la situazione si sbloccasse, dopo due anni di trattative che sono state condotte nella più assoluta riservatezza, nonostante si tratti della cosa pubblica. Al sindaco, come più volte esternato dallo stesso, non piacciono i miei toni, i miei atteggiamenti, le mie parole, ma questa volta è impossibile trattenersi perché, secondo quanto appreso dallo stesso primo cittadino nell’ultimo Consiglio comunale in videoconferenza, la trattativa assume contorni del tutto discutibili”.

“Una delle ultime esternazioni del sindaco circa la possibilità di trovare degli aggiustamenti per rendere più appetibile l’affare per il privato ci aveva già destato qualche perplessità di troppo. Ora – continua Firrincieli – viene fuori che per considerare più allettante l’offerta il privato non vuol sentir parlare di Palazzo di giustizia in permuta ma gradirebbe una porzione, non si sa quanto sostanziosa, di palazzo Tumino, non si sa per farne cosa. Tenuti fuori, come siamo stati, dalle trattative, anche solo a livello di aggiornamenti, non vogliamo entrare nel merito delle scelte che si andrebbero a fare, ma questa storia del Palazzo di giustizia di via Natalelli che resterebbe immobile vuoto del Comune suscita un certo allarme. Il cuore del centro storico si può dire che sopravvive solo per il migliaio di persone che giornalmente girano attorno al Tribunale e ai suoi uffici: spogliare il centro dell’ultimo volàno di movimento significherebbe consegnarlo definitivamente all’abbandono e alla totale inattività, considerato che, finora, non si sono trovate strategie adeguate legate al risveglio di cui si parlava in campagna elettorale”.

Concetto Iozzia