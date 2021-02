Manifestazione di protesta dei lavoratori dello spettacolo a Palermo

Si è svolta in piazza Verdi a Palermo, sulle scalinate del teatro Massimo, la manifestazione dei lavoratori dello spettacolo , per sottolineare la gravità della situazione di teatri e cinema. La protesta è organizzata Slc Cgil Palermo, Fistel Cisl Palermo Trapani e Uilcom Palermo e vi partecipano attori, attrici, artisti, cantanti, musicisti, danzatori. Il presidente Anci Sicilia, Leoluca Orlando dice che "la manifestazione nazionale richiama ancora una volta le gravi criticita' del mondo dello spettacolo e la insufficienza degli interventi dei governi nazionale e regionale. Artisti e tecnici non strutturati e artisti e tecnici precari, oggi nelle piazze di tutta Italia, confermano il diritto alla salute di tutti, ribadendo con forza che il diritto alla salute non può essere considerato in contrasto o alternativo al diritto al lavoro". "Il Governo nazionale ed il Governo regionale - continua Orlando - non possono sottrarsi al compito di sostenere le strutture e al tempo stesso non possono ignorare la pesantezza e la dimensione delle condizioni di vita di lavoratori dello spettacolo privati della possibilità di esercitare la propria attività e condannati prevedibilmente ancora per lungo tempo a subire la mancanza di condizioni minime di sopravvivenza. I sindaci di tutta Italia e i sindaci siciliani sono a fianco di migliaia di cittadini che hanno fatto dello spettacolo la loro ragione di impegno lavorativo e di vita".