Legge di stabilità, in Commissioni Ars inizia l'esame della Manovra

Parte oggi il percorso all'Ars che dovrebbe portare la manovra finanziaria in aula l'8 e il 9 marzo. Bilancio e legge di stabilità sono all'ordine del giorno di cinque commissioni parlamentari (Affari istituzionali, Bilancio, Attività produttive, Ambiente, Salute) che entreranno nel merito degli articoli della finanziaria per competenza. La road map tracciata la scorsa settimana dalla conferenza dei capigruppo prevede che i testi dovranno essere licenziati in tempi rapidi per consentire alla Bilancio di definire la manovra entro il 5 marzo, quando la manovra dovrebbe essere incardinata a sala d'Ercole, con l'inizio della discussione in aula previsto giorno 8 per il bilancio e giorno 9 per la legge di stabilità.