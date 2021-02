Covid, sono 250 le persone positive nel Ragusano

Sono 250 i positivi al Covid nel Ragusano. Ecco i dati diffusi dal bollettino dell’Asp di Ragusa: 250 positivi in totale, 228 in isolamento domiciliare, 17 ricoverati in ospedale e 5 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo. Questi i dati aggiornati dei test Covid: 95.728 tamponi molecolari, 22.305 test sierologici, 192.197 test rapidi per un totale di 310.541. I guariti salgono a 7.723 mentre i morti sono 198. Questa la ripartizione delle persone positive nei dodici comuni iblei: 3 Acate, 3 Chiaramonte Gulfi, 13 Comiso, 0 Giarratana, 5 Ispica, 10 Modica, 0 Monterosso Almo, 15 Pozzallo, 64 Ragusa, 4 Santa Croce Camerina, 10 Scicli, 101 Vittoria