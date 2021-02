Vaccini, code a Villa Ginestra a Palermo

Code di persone e assembramenti con carabinieri, operatori sanitari, psicologi e gli ultraottantenni in attesa di essere vaccinati, si registrano a villa delle Ginestre a Palermo. "Non c'è nessun filtro. Gli anziani sono costretti a stare in piedi attendendo il loro turno. Siamo tutti ammassati. Possibile che non si riesca ad organizzare un servizio migliore - dicono alcuni sanitari in attesa di essere vaccinati - Possibile che non ci sia un altro modo per gestire la vaccinazione di massa. Sembra tutto surreale. Serve il distanziamento e poi ci troviamo tutti qui ammassati in attesa del nostro turno".