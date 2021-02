Udc, per rimpasto alla Regione indicate due donne: Bonafede e Baglieri

"Sul rimpasto nella Giunta Musumeci l'Udc ha le idee chiare e, a fronte di un quadro confuso dove circolano nomi e sigle frutto di narrazioni fantapolitiche, con fermezza ribadiamo che alla richiesta del Presidente della Regione di indicare una donna in sostituzione dell'assessore Pierobon, abbiamo risposto con due nomi di assoluto e indiscusso valore: Ester Bonafede e Daniela Baglieri".Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all'Assemblea regionale siciliana. "Ad entrambe l'Udc è grato per la disponibilità e se Bonafede vanta oltre che un curriculum di esperienze e competenze di assoluto rispetto e la militanza ed appartenenza storica al nostro partito, oggi con orgoglio affermiamo che la disponibilità della professoressa Baglieri impreziosisce non poco l'Udc che, come nella indicazione precedente di Alberto Pierobon, sa individuare personalità di grande spessore e competenza. - aggiunge - Non dunque una qualsiasi donna ma donna e donne di indiscutibile prestigio".