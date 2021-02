Arriva da Siracusa il vice presidente vicario di Confcommercio Sicilia

Si è svolta ieri online, come impone l'attuale condizione, l'Assemblea Regionale di Confcommercio che, all’unanimità, ha eletto Elio Piscitello vice presidente vicario, l'incarico più prestigioso mai ottenuto prima d'ora da un Presidente di Siracusa.

Un riconoscimento importante che sancisce il ruolo sempre più incisivo della provincia aretusea nella visione regionale dell'Associazione, che sarà presieduta dal Presidente di Ragusa Gianluca Manenti, anch'egli eletto ieri all'unanimità.

La nomina di Piscitello è il frutto del lavoro di grande collaborazione e azione svolto dal momento di cui, appena tre anni fa, è salito al vertice di Confcommercio Siracusa, dando voce alle istanze delle imprese da lui rappresentate sui tavoli di discussione a livello locale e nazionale, grazie all'importante incarico di componente del Consiglio nazionale di Confcommercio Professioni.

Così ha infatti commentato la nuova elezione: “Ogni carica – ha dichiarato Piscitello- ritengo vada vissuta con grande spirito di servizio. Ho accettato l'incarico perchè sono convinto che sia importante dare anche il mio contributo in un momento così difficile in cui ognuno può fare qualcosa per l'intera comunità. L'emergenza covid ha messo in luce la necessità di agire guardando alla collettività e facendo emergere quanto tutti siamo connessi gli uni agli altri, appartenenti ad una vera e propria rete che ben rappresenta la natura stessa della nostra associazione” .