Lega, Vincenzo Vinciullo e Leandro Impelluso guideranno il partito in provincia di Siracusa

La Lega Sicilia nei territori continua nel suo percorso di consolidamento e rinnovamento. A Siracusa a Leandro Impelluso - coordinatore politico provinciale della Lega - con la responsabilità dell’attività politica sul territorio, si affianca l'onorevole Vincenzo Vinciullo - responsabile provinciale Lega - nuovo referente per l’organizzazione della struttura territoriale. Le scelte politiche e organizzative saranno sempre condivise da entrambi assieme alla segreteria regionale. "Leandro Impelluso - afferma il segretario regionale, Nino Minardo - continua il suo prezioso lavoro che finora ha dato ottimi risultati, Vincenzo Vinciullo aveva recentemente aderito, con un nutrito gruppo dirigente impegnato in politica, al nostro progetto e adesso si fa carico della responsabilità organizzativa in provincia di Siracusa".

NELLA FOTO, da sinistra: Vinciullo, Minardo, Impelluso, Gionfriddo.