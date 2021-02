Piazze di spaccio, due segnalati in Prefettura per uso di stupefacenti

Nel pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, impegnati in predisposti servizi finalizzati al contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio, hanno segnalato all’autorità amministrativa competente due uomini, rispettivamente di 30 e di 23 anni, sorpresi in Via Immordini con una modica quantità di marijuana.

Inoltre, nel prosieguo dei controlli, gli uomini delle Volanti hanno trovato un siracusano di 36 anni che celava nella propria autovettura una mazza da baseball e lo hanno denunciato, come anche un altro uomo di 38 anni, anch’egli denunciato, per possesso di arma da taglio.