Rosolini, la sfiducia in aula: la sorte del sindaco Incatasciato appesa ad un filo

E' arrivata l'ora X a Rosolini, dove lunedì il consiglio comunale dovrà pronunciarsi sulla mozione di sfiducia al sindaco, Pippo Incatasciato. Il presidente del Consiglio Piergiorgio Gerratana ha convocato i lavori dell'aula per lunedì prossimo 1 marzo alle 20,30, con all'ordine del giorno la mozione. Per via delle restrizioni a causa della pandemia, non sarà consentita la presenza di pubblico ed i rappresentanti dell'organo di rappresentanza popolare dovranno essere dotati di mascherine. L'accesso è consentito soltanto ai giornalisti ed ai telecineoperatori. Secondo quanto si apprende da ambienti della politica locale, la sorte di Incatasciato è appesa ad un filo. L'opposizione avrebbe 9 voti certi, ma non bastano. Sarà determinante il voto di Rosolini La Nostra terra, Movimento satellite di Fratelli d'Italia e dei due consiglieri di Insieme per Rosolini. Poi c'è il consigliere eletto con Civica, Massimo Runza il movimento del sindaco ed i tre consiglieri del Partito democratico. Al momento nelle file dell'Opposizione c'è silenzio assoluto. Gli ordini di scuderia sono quelli del 'silenzio stampa' fino a lunedì sera.