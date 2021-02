Parlamentare catanese Maria Laura Paxia lascia il M5s: va con 'Alternativa c'è?

Anche la deputata catanese Maria Laura Paxia farà parte della nuova componente del Gruppo misto alla Camera dei deputati denominata 'L'Alternativa c'è', costituita da parlamentari espulsi dal Movimento 5 Stelle. "La costituzione di 'L'Alternativa c'è'- spiega Paxia - è un passo necessario per poter lavorare bene in Parlamento, affinché la nostra compagine possa avere voce. Mi riconosco sempre nei valori fondanti del Movimento 5 Stelle che mi hanno portato alla Camera dei deputati. Proprio per questo, continuerò a lavorare con la stessa dedizione e mi impegnerò per dar voce alle istanze di tutti quei cittadini che non si sentono rappresentati dal Governo Draghi, ma che devono comunque poter trovare espressione in Parlamento. Ognuno di noi - aggiunge Maria Laura Paxia - porterà le proprie competenze all'interno di questo progetto e la nostra sarà una opposizione costruttiva, all'insegna di quei valori per i quali i cittadini ci hanno dato fiducia, tutelando sempre e comunque il nostro Paese".