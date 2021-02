Calci e pugni a un avvocato a Villagrazia di Carini: arrestato vicino a una scuola

Un 32enne è stato arrestato dai carabinieri per avere cercato di investire un avvocato di 33 anni nei pressi della scuola Renato Guttuso a Villagrazia di Carini (Pa). La lite tra i due sarebbe scoppiata proprio davanti la scuola frequentata dai rispettivi figli. All'ingresso degli student, A.P., 32 anni, ha aggredito verbalmente l'avvocato e lo ha anche spintonato. Poi è salito in auto e ha cercato di investire il professionista. E' sceso di nuovo dalla vettura e ha iniziato a picchiare il legale con calci e pugni. A mettere fine alla rissa l'arrivo dei carabinieri. L'avvocato è stato portato nel punto di emergenza di Carini. La prognosi di cinque giorni. L'aggressore è stato arrestato e accusato di atti persecutori. E' stato portato ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. L'avvocato aveva già denunciato l'aggressore. Sono in corso indagini per comprendere i motivi dell'accaduto.