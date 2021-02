Blutec, lavoratori in presidio permanente a Termini Imerese

Riparte la protesta a Termini Imerese: circa 300 operai della Blutec (ex Fiat) e dell'indotto si sono radunati davanti allo stabilimento, dove si è svolta un'assemblea. I lavoratori hanno montato due tende per un presidio permanente. "Rimarremo qui fino a quando il ministero dello Sviluppo non ci convocherà e siamo pronti a mettere in campo iniziative di mobilitazione", avverte il segretario della Fiom, Roberto Mastrosimone.

A fianco degli operai Fim Fiom e Uilm. I sindacati attendono la risposta alla richiesta inviata qualche giorno fa al Mise di "una convocazione urgente". "A giugno scade la cassa integrazione e non sappiamo nulla del progetto di rilancio della fabbrica e dell'intera area di Termini Imerese - aggiunge Mastrosimone - Bisogna agire subito, serve una soluzione industriale, altrimenti crolla tutto. In ballo ci sono mille lavoratori. E' da dieci anni che attendiamo una svolta che non arriva mai".