Scherma Modica, il maestro Giurdanella eletto Consigliere Regionale FIS: i componenti del Comitato

All’assemblea elettiva del Comitato Regionale Scherma Sicilia, svoltasi a Caltanissetta domenica scorsa, eletto in rappresentanza dei tecnici il maestro Leandro Giurdanella. Una conferma quella del maestro modicano in seno all’organo di governo della scherma siciliana, essendo stato già consigliere nel quadriennio precedente. Giurdanella è stato eletto con l’unanimità dei consensi da parte dei colleghi di tutte le società siciliane, prova dell’apprezzamento per l’attività svolta in seno al Comitato Regionale. Cambio di guardia alla presidenza, dove l’acese Sebastiano Manzoni lascia dopo 16 anni di grandi successi per la scherma siciliana, tra cui l’organizzazione di una serie di grandi eventi, su tutti i Campionati del Mondo Assoluti a Catania nel 2011, e culminati con la presenza di ben 7 siciliani nella squadra olimpica di scherma a Rio2016. Raccoglie il testimone il nuovo presidente Arturo Torregrossa, in questi anni a fianco di Manzoni in qualità di consigliere segretario.

“Sono onorato che i colleghi delle società siciliane abbiano apprezzato il mio operato nel passato quadriennio, riconfermandomi a loro rappresentante all’interno del consiglio regionale. I prossimi mesi saranno determinanti per la ripresa delle attività e per questo il comitato è pronto per ogni iniziativa atta a superare il difficile momento che stiamo vivendo. Nuove sfide ci aspettano, ma abbiamo maturato una buona esperienza e ciò ci fa stare tranquilli, lavoreremo per battere il Covid anche in pedana” le parole del maestro Giurdanella subito dopo la proclamazione degli eletti. Salvatore Castagnino (Siracusa), Rosalia Furnari (Palermo), Rosa Inzirillo (Mazara del Vallo), Davide Schair (Catania) e Letterio Cutugno (Messina) gli altri componenti eletti in seno al comitato per il quadriennio 2021/2024.