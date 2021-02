Coronavirus, 16.424 nuovi casi accertati in Italia: 318 morti nelle ultime 24 ore

Nell'ultimo giorno i nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 16.424, 318 i decessi. La situazione in Italia è ancora preoccupante, tanto da prevedere l'introduzione di nuove zone arancioni e rosse locali, mentre la campagna vaccinale va a rilento a causa dei ritardi delle consegne. A livello mondiale, l'Oms calcola un importante calo dei morti nell'ultima settimana.

Le persone che hanno contratto il virus in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 2.848.564. Di queste, 96.666 sono morte, mentre 2.362.465 sono guarite o sono state dimesse. L'ultimo bollettino registra 318 persone positive decedute e 16.424 nuovi casi accertati. I pazienti positivi al virus attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 2.157 (11 in più rispetto a ieri, i nuovi ingressi sono 178). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 340.247. La Lombardia è la prima Regione italiana per incremento di positivi in 24 ore: sono 3.310.