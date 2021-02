A New York l'omaggio dei siciliani alla memoria dell'artista Arturo Di Modica

Una corona di fiori deposta in nome dei siciliani vicino al Toro di Wall Street per onorare la memoria dell'artista vittoriese Arturo Di Modica, morto venerdì scorso. La foto è stata pubblicata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in un post su facebook . "Il toro di WallStreet - scrive il presidente Nello Musumeci - è l’opera simbolo del genio artistico di Arturo Di Modica, quella che lo ha reso famoso in tutto il mondo e per la quale è onorato da giorni sui giornali di tutto il mondo. Da ieri su quell’opera c’è il commosso ricordo del popolo siciliano, che il console generale d'Italia a New York Francesco Genuardi ha deposto in nome di tutti noi. Riposa in pace, Maestro. La #Sicilia ti saluta con commozione. Consulate General of Italy in New York.