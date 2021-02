Regione, Daniela Baglieri nuova assessora all'Energia

Daniela Baglieri è la nuova assessora del governo siciliano. L'ha nominata nel pomeriggio di oggi il presidente Nello Musumeci, in rappresentanza dell'Udc. La Baglieri prende il posto di Alberto Pierobon, che ha rassegnato le dimissioni nelle mani dello stesso governatore. "L'assessore Pierobon - evidenzia il presidente - ha completato il mandato che gli avevo affidato, in qualità di tecnico, quando l'ho chiamato in Giunta: predisporre il disegno di legge sulla riforma dei rifiuti ed il definitivo Piano regionale dei rifiuti. Lo ha fatto con competenza, tenacia e trasparenza, proprio secondo le linee che gli ho indicate al momento del suo insediamento. Lo ringrazio per l'importante apporto fornito e spero di poter contare, nel futuro, su consigli e suggerimenti. Alla professoressa Baglieri, donna di alto profilo culturale, rivolgo l'augurio di buon lavoro".