Sottosegretari, siciliani con un palmo di naso: Cancelleri unica conferma più altri 2 5 Stelle

Siciliani con un palmo di naso. Per loro non c'è posto nel governo Draghi. A parte Giancarlo Cancelleri, il nisseno blindato dai 5 Stelle che va alle Infrastrutture, Barbara Floridia all'Istruzione e Manlio Di Stefano agli Esteri. A bocca asciutta tutti gli altri. In realtà un quarto siciliano c'è: Giorgio Mulè, originario di Mazara (Difesa), ma a fare il suo nome non è stato il leader di Fi in Sicilia, Gianfranco Miccichè, che al partito aveva consegnato i nomi di Gabriella Giammanco e Gaetano Armao e ora probabilmente presenterà il conto ai vertici nazionali. In tanti avevano sperato fino all'ultimo di entrare nella lista di sottogoverno, ma sono stati stoppati dal gioco a incastro fatto di veti ed equilibri politici. Così rimangono fuori per esempio Davide Faraone (Iv), Steni Di Piazza (M5s), ma anche Roberto Lagalla, molto gradito al ministro Patrizio Bianchi ma senza big sponsor tra i partiti. Ci sperava anche Saverio Romano, sponda Noi per l'Italia, neanche lui ce l'ha fatta.

ECCO I SOTTOSEGRETARI

Gianmarco Centinaio in quota Lega e Francesco Battistoni in quota Forza Italia sarà sono i nuovi sottosegretari Mipaaf.

L'accordo è stato raggiunto dopo una lunga discussione che riguardava sia il Mipaaf che la Difesa.

I sottosegretari alla Presidenza del Consiglio sono Roberto Garofoli, Vincenzo Amendola, Pd, Giuseppe Moles, FI (editoria), Bruno Tabacci, Misto (Cipe) e Franco Gabrielli, (Servizi).

I sottosegretari agli Esteri sono Marina Sereni, PD, Manlio Di Stefaon, M5S, Benedetto della Vedova, +Europa. Capo di gabinetto Ettore Francesco Sequi, capo ufficio legislativo Stefano Soliman.

I sottosegretari alla Giustizia sono Anna Macina, M5S, e Francesco Paolo Sisto, Fi. Capo di gabinetto Raffaele Piccirillo, capo ufficio legislativo Mauro Vitiello

I sottosegretari all'Interno sono Nicola Molteni, Lega, Carlo Sibilia, M5S e Ivan Scalfarotto, IV. Capo di gabinetto Bruno Frattasi, capo ufficio legislativo Riccardo Carpino.

I sottosegretari alla Difesa sono Giorgio Mulé, Fi, Stefania Pucciarelli, Lega. Il capo di gabinetto Enrico Credendino. Il capo ufficio legislativo Salvatore Luongo.

I sottosegretari all'Economia sono Laura Castelli, M5S, Maria Cecilia Guerra, Leu, Alessandra Sartore, Pd e Claudio Durigon, Lega. Il capo di gabinetto Giuseppe Chiné e al Legislativo Alfredo Storto.

I sottosegretari al Mise sono Alessandra Todde, M5S, Anna Ascani, PD e Gilberto Pichetto Fratin, Fi. Il capo di gabinetto Paolo Visca. Al Legislativo Stefano Varone.

I sottosegretari al Lavoro sono Tiziana Nasini, Lega e Rossella Accoto, M5S. Capo di gabinetto Elisabetta Cesqui. Al legislativo ancora incertezza.

I sottosegretari al Mipaaf sono Francesco Battistoni, Fi e Gianmarco Centinaio, Lega. Capo di gabinetto Francesco Fortuna, la legislativo Enrico Esposito.

I sottosegretari alla Transizione ecologica sono Ilaria Fontana, M5S e Vannia Gava, Lega. Capo di gabinetto Roberto Cerreto e al Legislativo Claudio Contessa.

I sottosegretari alle infrastrutture sono Giancarlo Cancellieri, M5S, Teresa Bellanova, IV, Alessandro Morelli, Lega. Capo di gabinetto Alberto Stancanelli e al legislativo Mario Capolupo.

I sottosegretari all'Istruzione sono Barbara Floridia, M5S e Rossano Sasso, Lega. Luigi Fiorentino resta capo di gabinetto

I sottosegretari alla Cutura è Lucia Borgonzoni, Lega. Lorenzo Casini capo di gabinetto e Annalisa cipollone al Legislativo.

I sottosegretari alla Salute sono Pierpaolo Sileri, M5S e Andrea Costa, tecnico. Capo di gabinetto Goffredo Zaccardi, al legislativo Luca Monteferrante.

I sottosegretari all'Innovazione tecnologica è Assuntela Messina, Pd. Stefano Pirpo capo di gabinetto.

I sottosegretari ai Rapporti con il Parlamento sono Simona Malpezzi, Pd e Deborah Bergamini, Fi. Marco Caputo capo di gabinetto e Lorella Di Giambattista al legislativo.

Al Sud Dalila Nesci, M5S. Giacomo Aiello capo di gabinetto.

Cdm sospeso, bagarre su sottosegretari Mipaaf per figure ritenute ‘ingombranti’ e su Difesa, due invece di uno

