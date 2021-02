Il Catania non va oltre il pareggio nel recupero in casa della Paganese

Nel recupero della 20esima giornata del girone C di serie C finisce 0-0 fra Paganese e Catania. Arriva un punto a testa che soddisfa poco sia gli azzurrostellati che gli etnei. Il secondo tempo è stato meno bello del primo, decisamente: sono diminuite sensibilmente le occasioni da rete, le due squadre hanno mostrato più che altro la stanchezza per gli impegni ravvicinati e non sono più riuscite a portare qualità ai loro attacchi. Tuttavia a 9 minuti dal 90’ la sfida avrebbe potuto prendere un’altra piega: grande ingenuità di Tonucci, uno dei più esperti in campo, che a gioco fermo ha pensato bene di colpire Mattia. L’arbitro non ha potuto fare altro che estrarre il cartellino rosso a indirizzo del difensore del Catania. Una grande occasione per la Paganese, e invece sono stati gli etnei a prendere in mano il pallino del gioco costringendo i padroni di casa a rintanarsi nella loro trequarti; nel recupero la squadra di Giuseppe Raffaele ha conquistato una punizione da cui è nato un angolo, che però ha portato a un fallo in attacco di Rosaia. Poi, poco altro: finisce così, delusione per entrambe le squadre.

CLASSIFICA: Ternana 62 punti; Avellino 50; Bari 46; Catanzaro 41; Catania 39; Foggia 36; Teramo 35; Juve Stabia 34; Palermo, Casertana 33; V. Francavilla 30; Viterbese 29; Turris 28; Monopoli 27; Vibonese, Paganese 23; Potenza 21; Bisceglie 20; Cavese 16. Catania 2 punti di penalizzazione Trapani escluso dal campionato Potenza, Ternana una gara in meno