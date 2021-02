Titolare di un bar ucciso durante una rapina, 5 arresti a Foggia

Sono tutti giovanissimi, e tra loro c'è anche un minorenne i 5 arrestati questa mattina nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Francesco Traiano 38 anni il titolare del bar "Gocce di Caffè" a Foggia. I maggiorenni coinvolti nel blitz della polizia hanno tra i 20 e i 24 anni e sarebbero estranei al mondo della criminalità organizzata foggiana. Traiano venne ferito gravemente all'occhio sinistro durante la rapina compiuta nel suo bar il pomeriggio del 17 settembre scorso. Il colpo fruttò poco meno di 100 euro e qualche biglietto della lotteria istantanea. A causa delle profonde ferite Traiano qualche settimana dopo, il 9 ottobre scorso al Policlinico Riuniti di Foggia. Fondamentali ai fini investigativi si sono rivelate le telecamere di sicurezza presenti sia nel bar che lungo la via di fuga dei banditi. La sera stessa della rapina i poliziotti recuperarono l'auto, una Fiat Punto utilizzata per la fuga e data alle fiamme in una zona periferica della città.

"Ho provato una sensazione inspiegabile: di libertà, di giustizia. Finalmente è stata fatta giustizia per un povero lavoratore che ha dedicato la sua vita al lavoro. Mio zio, da oggi, riposerà in pace". Sono le prime parole di Alfredo Traiano, nipote di Francesco il titolare del bar "Gocce di Caffè", morto il 9 ottobre scorso dopo essere stato gravemente ferito durante una rapina compiuta qualche settimana prima nel suo bar. Stamani la polizia ha arrestato 5 giovani, tra cui un minorenne. "Non è ancora detta l'ultima parola - aggiunge Alfredo Traiano che oggi gestisce il bar appartenuto allo zio - bisogna attendere il processo che è la parte più dura che ci sia in Italia". Stamani la polizia dopo aver compiuto gli arresti - racconta il giovane - è passata davanti al bar. "+ stato un segnale per dire: questo posto, il nostro bar, è stato riscattato dallo Stato - afferma Trainano". "Oggi non vorrei dire nulla ai 5 ragazzi arrestati - conclude Alfredo. Oggi vorrei solo guardare negli occhi mio zio".