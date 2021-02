Vertenza Blutec: prosegue il presidio degli operai a Termini Imerese

Prosegue il presidio permanente degli operai Blutec davanti alla fabbrica di Termini Imerese, dove ieri sono state montate due tende. Un centinaio i lavoratori che stamattina si sono radunati davanti ai cancelli per fare un'assemblea. Fim Fiom e Uil ribadiscono la richiesta "urgente" di una convocazione al Mise e si rivolgono alla neo viceministra Alessandra Todde. "Ha seguito la nostra vertenza, quindi come vice ministra la invitiamo ad accogliere la nostra richiesta d'incontro", dice il segretario della Fiom siciliana, Roberto Mastrosimone. A giugno scadrà la cassa integrazione, i sindacati sono preoccupati per il silenzio istituzionale sul piano di rilancio dello stabilimento.